Eicke Weber ohne Rückfahrkarte zum ISE

Solarthemen 468. Professor Eicke Weber, bisheriger Leiter des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme (ISE), hatte sich entschieden gehabt, bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg zu kandidieren, um bei einem guten Ergebnis für erneuerbare Energien in die FDP hinein wirken zu können. Er kam nun auf 6,2 Prozent. Das liegt unter dem Landesschnitt der FPD, allerdings hat er das Ergebnis im Wahlkreis Freiburg 2 deutlich steigern können. Er will sich nun für eine mögliche Koalition der FDP mit Bündnis 90/Die Grünen einsetzen. Am ISE läuft derweil das interne Auswahlwahlverfahren des Nachfolgers von Weber.