Neues Register in der Diskussion

Solarthemen 479. Auf Basis des im Sommer novellierten Energiewirtschaftsgesetzes will die Bundes­netz­agen­tur (BNetzA) ein Marktstammdatenregister realisieren, das zwar seit zwei Jahren in Vorbe­reitung ist, aber erst jetzt in der Rege­nerativbranche diskutiert wird.