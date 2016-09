Thorsten Herdan im Interview: Energiewende statt Stromwende!

Solarthemen 480. Thorsten Herdan leitet die Abteilung Energiepolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Zuvor als Geschäftsführer des VDMA tätig, kam Herdan 2014 als Quereinsteiger ins Ministerium. Solarthemen-Redakteur Guido Bröer sprach mit ihm in Senftenberg, wo in der vergangenen Woche die größte Solarthemieanlage Deutschlands eingeweiht wurde.



Solarthemen: Nachdem Sie hier in Senftenberg just Deutschlands größte Solarthermie-Anlage eingeweiht haben: In welcher Rolle sehen Sie solare Wärmenetze für die Energiewende?

Thorsten Herdan: Auf jeden Fall müssen die solaren Wärmetechnologien eine wesentlich größere Rolle spielen. Wir haben über das EEG bislang sehr stark auf die Nutzung der Sonne im Strombereich fokussiert und weniger auf die Nutzung im Wärmebereich. Natürlich kann erneuerbarer Strom auch in Wärme umgewandelt werden, aber wir sollten zunächst untersuchen, in welchen Bereichen und mit welchen Technologien es sich wirtschaftlich eher lohnt, Sonne direkt in Wärme umzuwandeln. Ich bin mir sicher, das die solare Wärme die Möglichkeit z.B. im Gebäudebereich bietet, den CO2-Fußabdruck deutlich zu verbessern und dabei wirtschaftlich zu sein. In Wärmenetzen – besonders in denen, die noch kohlebasiert sind – können wir mit solchen Anlagen wie hier in Senftenberg die CO2-Bilanz massiv verbessern und gleichzeitig Wertschöpfung vor Ort erzeugen. Damit kann ein Stück Strukturwandel im Fernwärmebereich entstehen.

Mitunter wird der Sinn von Fernwärme angesichts eines künftig klimaneutralen Gebäudebestandes angezweifelt.

Interview und Foto: Guido Bröer