Ausschreibung und Innovation für die KWK

Solarthemen 481. Das Bundeswirtschaftsministerium will vor dessen Inkrafttreten am 1. Januar 2017 das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und das KWK-Gesetz (KWKG) nochmals novellieren. Wesentliche Änderungen sind für KWK-Systeme geplant. Für Anlagen zwischen 1 und 50 MW soll die KWK-Förderung analog zum EEG künftig ausgeschrie­ben werden. Zugleich plant das Ministerium eine separate Ausschreibung für so genannte „innovative KWK-Systeme“, die hohe Anteile von Wärme aus erneuerbaren Energien einbinden. Experimentierklauseln sollen außerdem

Pilotprojekte für die Sektorenkopplung entlasten, indem deren Netzentgelte und EEG-Umlage reduziert werden.

Text und Foto: Guido Bröer