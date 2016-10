Biohaus-Stiftung sammelt für nach Hurrican für Haiti

Solarthemen 482. Nach dem schweren Hurrican in Haiti hat Solarpionier Willi Ernst von der Biohaus-Stif­tung in Paderborn einen Spendenaufruf gestartet.

Die Stiftung, die in Aquin, einem der sehr stark betroffenen Orte an der Südküste, eine Entwicklungshelferin finanziert, konnte mit einer Soforthilfe dort eine Suppenküche aufbauen, in der kurz nach dem verheerenden Sturm mehrere hundert Menschen versorgt wurden.

Willi Ernst berichtet: „Dort muss gerade jetzt nach dem Hurrikan die bisher kleine PV-Anlage aufgestockt und ausgebaut werden, damit wieder Strom in der Stadt ist und Kommunikation (Internet, Handy usw.) möglich wird“.

In den verganegenen Jahren hat die Biohaus-Stiftung in Haiti ein Ausbildugszentrum für Solarteure aufgebaut. Gefreut hat sich Ernst deshalb über die Nachricht, „daß die von uns schon ausgebildeten Solar-Leute aus der Hauptstadt sofort in den Katastrophen-Westen sind und dort alle Photovoltaik, die sie in die Finger bekommen haben, durchgesehen, wenn nötig repariert und auf Vordermann gebracht haben. So hat unsere Ausbildung beste und schnelle Ergebnisse gebracht.

Kontakt:

Biohaus-Stiftung

Willi Ernst

Spitalmauer27

33098 Paderborn

Tel. 0172 5207523

www.biohaus-stiftung.org

Spendenkonto:

BIOHAUS-Stiftung

GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum, IBAN: DE16 4306 0967 4092 8583 00 Verwendungszweck „Notküche Aquin“

Foto: Biohaus-Stiftung