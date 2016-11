Leitfaden Mieterstrom vom BSW

Solarthemen 483. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) hat in einem von der EU geförderten Projekt einen Leitfaden zu Geschäftsmodellen mit PV-Mieterstrom erarbeitet. Gedacht ist er vor allem für potenzielle Marktteilnehmer aus den Bereichen der Energie

wirtschaft einerseits und der Immobilienwirtschaft andererseits.

Die Autoren, Harald Will aus München und Fabian Zuber aus Berlin, haben das Werk mit zahlreichen Praxisbeispielen angereichert. Gut ist auch die Beschreibung der – leider im ständigen Fluss befindlichen – rechtlichen Rahmenbedingungen und die Klassifizierung verschiedener Mieterstrommodelle für unterschiedliche Konstellationen.

So werden – jeweils auch anhand existierender Beispiele von Vorreitern – kommunale, genossenschaftliche und gewerbliche Immobilienwirtschaft ebenso wie Wohnungseigentümergemeinschaften angesprochen. Im Bereich der Energieversorgung richtet sich der Leitfaden insbesondere an Stadtwerke, Ökostromversorgere und Energiegenossenschaften. gb

Der Leitfaden findet sich zum kostenlosen Download unter www.pv-mieterstrom.de.

Text: Guido Bröer