Prof. Michael Nelles: Biomasse auf neuen Wegen

Prof. Dr. Michael Nelles leitet das Deutsche Biomasseforschungszentrum in Leipzig. Als Experte für Abfall- und Stoffstromwirtschaft ist er zugleich Professor an der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock. Nelles sieht eine klare Aufgabe für die Biomasse in der Energiewende, wenngleich politische Verwerfungen der Branche aktuell große Probleme bereiten.

Solarthemen: Bundespolitik und Biomassesektor – dazu fällt mir die Redensart ein: Rin in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Wie kommt die Branche damit klar und wo steht der deutsche Biomassesektor heute?



Michael Nelles: Der Bereich hat sich in den letzten 15 Jahren sehr dynamisch – teilweise auch zu schnell – entwickelt. Insbesondere das EEG 2009 hat zu Verwerfungen geführt, weil damals teilweise auch unsinnige Dinge gefördert wurden.

Stichwort: Güllebonus? Loggen Sie sich ein, um als AbonnentIn Alles zu lesen. Hier ist das Login

Interview: Guido Bröer

Foto: Jan Gutzeit