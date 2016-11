Solarthemen 484. Digitale Prozesse – Blockchains – könnten die Abrechnung in der Energiewirtschaft vereinfachen. In den USA handeln so mittlerweile private Erzeuger von Solarstrom miteinander. Verbraucherschützer hoffen auf neue Optionen für Prosumenten auch in Deutschland.

Text: Ralf Köpke

Foto: @nt/ninog/fotolia.de, Montage: Andreas. Witt