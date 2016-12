Energiepaket: EU-Kommission will Energiemärkte umkrempeln

Solarthemen 485. Die Europäische Kommission hat am 30. November ein ganzes Bündel von energiepolitischen Richtlinien-Vorschlägen vorgelegt, die einen massiven Einfluss auf die Energiemärkte in Europa haben werden. Angesichts des sehr komplexen Vorhabens stellt sich die Frage, ob die selbst gesetzten Ziele erreichbar sind oder ob sich der Wunsch der Kommission, möglichst viele Regeln auf europäischer Ebene harmonisieren zu wollen, am Ende kontraproduktiv für die Energiewende und den Klimaschutz auswirken kann.

Text: Andreas Witt

Foto: Foto: @nt, gertrudda/fotolia.de – Montage: Andreas Witt