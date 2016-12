Joachim Goldbeck im Interview: Fördern und Fordern ist richtig

Joachim Goldbeck ist Geschäftsführer der Goldbeck Solar GmbH und seit 2014 Präsident des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW). Goldbeck Solar ist spezialisiert auf große Photovoltaikanlagen im Gebäudebereich und im Freiland. Das Unternehmen ist Teil der Goldbeck-Gruppe, die als Familienunternehmen in zweiter Generation mit 4500 Mitarbeitern Gewerbegebäude baut und betreibt.

Solarthemen: In den letzten Jahren ist der Photovoltaikmarkt und mit ihm die Branche in Deutschland regelrecht eingebrochen. Wie geht es Goldbeck Solar?

Joachim Goldbeck: Wir waren in den letzten Jahren sehr stark in Großbrittanien. Wir haben dort auch in diesem Jahr ein Großprojekt mit 50 MW und einige Projekte im 5-MW-Maßstab gemacht. Wir werden auch noch einige weitere realisieren, aber natürlich nicht mehr in dem Volumen wie in den Vorjahren. In Deutschland konnten wir sowohl auf Dächern wie auch im Freilandbereich etwas zulegen. Aber wir sind weit entfernt vom Volumen früherer Jahre – auf Expansionskurs sind wir dieses Jahr nicht.

Wie verteilt sich Ihr Geschäft aktuell zwischen Deutschland und den Auslandsmärkten?

Interview: Guido Bröer

Foto: Goldbeck Solar GmbH