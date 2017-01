Michael Geissler: Mieterstrom hat viel Potenzial

Michael Geißler ist bereits seit 1997 Geschäftsführer der Berliner Energieagentur GmbH. Außerdem fungiert er als ehrenamtlicher Generalsekretär des europäischen Netzwerkes der regionalen Energie- und Umweltagenturen und als Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands.



Solarthemen: SSolarthemen: Wie beurteilen Sie die derzeitigen Chancen für Mieterstromprojekte?



Michael Geißler: Wir sehen perspektivisch ein besseres Umfeld, sowohl regulatorisch als auch bei den wirtschaftlichen Randbedingungen. Aber es gibt noch viel Luft nach oben, vor allem bei Mieterstromprojekten mit Photovoltaikanlagen. Wir selbst als Berliner Energieagentur produzieren bereits seit 20 Jahren Mieterstrom in Blockheizkraftwerken und mit PV-Anlagen, teilweise kombiniert in einzelnen Gebäuden. Das haben wir in hohem Umfang standardisiert und mittlerweile an 65 Standorten in Berlin und Umland für rund 4000 Haushalts- und Gewerbekunden realisiert. Bei den Photovoltaikanlagen stehen auch wir noch am Anfang, was die Wirtschaftlichkeit betrifft. Wir müssen uns hier mit anderen Rahmenbedingungen auseinandersetzen als beim BHKW-Segment.

Wo sehen Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen BHKW- und Solarstrom? Loggen Sie sich ein, um als AbonnentIn Alles zu lesen. Hier ist das Login

Interview: Andreas Witt



Foto: Berliner Energieagentur