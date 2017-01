Regierung sucht neuen Weg für Mieterstrom

Solarthemen+plus. In dieser Woche hat das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) ein von ihm in Auftrag gegebenes Gutachten zum Mieter­strom veröffentlicht. Fazit: Viele potenzielle Mieterstromprojekte sind derzeit nicht rentabel. Doch die teil­weise Befreiung von der EEG-Umlage ist nach Aussage der Gutachter Marcus Koepp von der Prognos AG und Heidrun Schalle von Boos Hummel & Wegerich keine geeignete Lösung. Stattdessen sollten die Betreiber von Mieter-Solarstromanlagen zu­sätz­lich eine Vergütung erhalten. Dafür spreche auch, dass Mieterstrom, der aus KWK-Anlagen stammt, in ähnlicher Weise bezuschusst werde.

Text: Andreas Witt

Foto: Herbert Stolz, NaBau eG/Naturstrom