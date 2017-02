Solarthemen 488. Das Karlsruher Institut für Technologie arbeitet gemeinsam mit anderen Instituten im Projekt GeoSpeicher daran, mit Aquiferspeichern die Wärme des Sommers in den Winter zu retten. Konkret soll das in einem Schwimmbad in Hockenheim und weiteren sieben Projekten genutzt werden.

Loggen Sie sich ein, um als AbonnentIn Alles zu lesen. Hier ist das Login

Text: Andreas Witt



Foto: KIT