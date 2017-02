Regionaler Deckel für Wind

Solarthemen+plus. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat die EEG-Verord­nung zum sogenannten „Netzausbaugebiet” erlassen, in dem der Zubau von Windkraftanlagen nach dem EEG 2017 beschränkt wird.

Das Gebiet erstreckt sich über die Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen sowie den nördlichen Teil Niedersachsens. Jährlich soll in diesen Gebieten nur 58 Prozent vom durchschnittlichen Windkraftzubau der Jahre 2013 bis 2015 zugelassen werden. Die BNetzA hat dafür einen Wert von jährlich maximal 902 Megawatt ermittelt. Nur bis zu dieser Grenze sollen Windkraftanlagen in den betroffenen Gebieten in den Ausschreibungen zu Zuge kommen.