Solarthemen+plus. Die Bundesnetzagentur hat gestern die erste Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land eröffnet. In dieser ersten Runde wird die Förderung für 800 Megawatt (MW) an Windenergieleistung ausgeschrieben.

