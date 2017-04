SolarthemenPlus. Nachdem das Gebäudeenergiegesetz am 29. März wieder nicht in der Koalitionsrunde behandelt wurde, scheint es aussichtslos zu sein, das Vorhaben noch in dieser Legislaturperiode abschließen zu können. SPD und Union können sich nicht auf Standards für öffentliche Gebäude einigen.

Text: Andreas Witt

Foto: Deutscher Bundestag/Achim Mende