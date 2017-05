PV im Aufwärtstrend – Fördersätze sinken

Solarthemen+plus. Die an die Bundesnetzagentur gemeldete Leistung neu­er Solarstromanlagen in Deutschland ist in den vergangenen Monaten gestiegen. Daher sinken die Fördersätze für Anlagen, die in den Monaten Mai, Juni, Juli in Betrieb gehen jeweils zum Monatsersten um 0,25 Prozent. Loggen Sie sich ein, um als AbonnentIn Alles zu lesen. Hier ist das Login

Text: Andreas Witt / Guido Bröer

Foto: IBC Solar AG