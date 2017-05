Solarthemen 491. Die HE Energy GmbH entwickelt einen Kaminofen, in dessen Seitenwände thermoelek­tri­sche Generatoren integriert sind, um Strom zu erzeugen. So soll der Scheitholz­kes­sel zu einem Nano-Blockheizkraftwerk werden.

Text: Andreas Witt