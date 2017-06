Neues Klimaschutzpapier der SPD-Bundestagsfraktion

Solarthemen+plus. Die SPD-Bundestagsfraktion hat gestern ein Kli­ma­schutz­papier veröffentlich, mit dem sie sich vor der Bundestagswahl zum aktiven Klimaschutz bekennen will.

So wird in dem Papier an erster Stelle eine deutliche Erhöhung der Ausbauziele der erneuerbaren Energien, auch zur Versorgung der Sektoren Verkehr und Wärme, gefordert. Ein massiver Ausbau der PV- und Windstromkapazitäten sei nötig. In der kommenden Legislaturperiode solle ein Klimaschutzgesetz verabschiedet werden. Die Fraktion spricht sich für die Weiterentwicklung des europäischen Emissionshandels aus. Ersatzweise solle über einen europäischen CO2-Mindestpreis verhandelt werden – eine nationale CO2-Steuer wird als Alternative nicht genannt.Im ihrem Klimaschutzpapier äußert sich die Fraktion nicht dazu, ob und in welchem zeitlichen Rahmen Kohlekraftwerke abgeschaltet werden soll. AWi