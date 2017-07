Solarthemen+plus. Die steigende Marktentwicklung im deutschen Photovoltaikmarkt setzt sich offenbar fort. Im Mai 2017 registrierte die Bundesnetzagentur erstmals einen Zubau von mehr als 200 MW. Genau waren es 212,466 MW. In diesem Wert sind 76,4 MW an Freiflächenanlagen enthalten. Die Bundesnetzagentur weist allerdings darauf hin, dass in diesem Wert auch Nachmeldungen älterer Anlagen enthalten sind.