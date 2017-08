Größter Batteriespeicher Sachsens am Netz

Solarthemen 494. Der Energieversorger eins energie in sachsen und die Thüga Erneuerbare Energien (THEE) haben in Chemnitz gemeinsam einen 16-MW-Lithium-Speicher in Betrieb genommen.

Text: Guido Bröer

Foto: eins/Peter Zschage