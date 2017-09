Breklum heizt mit Solarthermie plus BHKW

Solarthemen 495. In Breklum im Kreis Nordfriesland entsteht das erste Solar-Bioenergiedorf in Deutsch­land, in dem eine Solarkollektoranlage mit einem Biogas-BHKW kombiniert wird.[private]

In Breklum soll bis zum Jahresende die größte Solarthermieanlage Schleswig-Holsteins entstehen. 652 Quadratmeter Röhrenkollektoren von Ritter XL solar werden dann knapp 10 Prozent des Jahreswärmebedarfs für die zunächst 42 Anschlussnehmer des ersten Bauabschnitts liefern. Für ein größeres Kollektorfeld hätte die Freifläche direkt im Ortszentrum nicht ausgereicht, auf der in Kürze das Kollektorfeld gebaut wird. Den Rest der Energie werden ein Pelletsspitzenlastkessel und zwei BHKW beisteuern, die mit CO2-kompensiertem Erdgas betrieben werden. Als Generalunternehmer baut die Gottburg Energie- und Wärmetechnik GmbH & Co KG aus Leck das Netz im Auftrag der Genossenschaft.

Für Frank van Balen, den Geschäftsführer der neuen BürgerGemeindeWerke Breklum e.G., ist dies aber nur der Anfang. Zum einen, weil schon im kommenden Jahr in einem zweiten Bauabschnitt ein Wohngebiet mit weiteren 140 Einfamilienhäusern angeschlossen werden soll, bevor in spätestens fünf Jahren die ganze 2800-Einwohner-Gemeinde versorgt werden soll. Bis dahin soll auch eine weitere, noch deutlich größere Kollektoranlage entstehen. Zum anderen ist der Energiemix mit CO2-neutral kompensiertem Erdgas für van Balen nur eine Übergangslösung. Auf Dauer soll nach dänischem Vorbild Überschussstrom aus den umliegenden Windparks auch zum Heizen und möglicherweise auch zur Wasserstofferzeugung verwendet werden. Leider sei dies im derzeitigen gesetzlichen Rahmen nicht wirtschaftlich möglich, bedauert van Balen. Gerade deshalb wolle aber Breklum jetzt mit dem Netzausbau beginnen: „Wir können nicht auf die Politik warten, sondern müssen jetzt Netze aufbauen, wenn wir den Hausbestand CO2-neutral versorgen wollen,“ sagt er. „So schaffen wir die Option, dass wir irgendwann unseren eigenen Windpark anschließen können.“[/private]

Text: Guido Bröer

Foto: Guido Bröer