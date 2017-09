Kleine PV-Anlagen häufig mit Stromspeicher

Solarthemen 495. Der Markt für Stromspeicher wächst deutlich. Sie werden oft in Kombination mit einer Solarstromanlage erworben. Darauf weist EuPD Research hin. Im Segment für PV-Anlagen mit 3 bis 10 kW sei ein deutliches Wachstum sichtbar. Rund 22200 solche Anlagen seien in den ersten sechs Monaten 2017 errichtet worden – ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 28 Prozent. Dieser Leistungsbereich sei für die Kombination mit Speichern besonders interessant , so Martin Ammon, Leiter Energiewirtschaft bei EuPD Research. Neben dem erstarkenden Photovoltaik-Markt erwiesen sich die weiter sinkenden Preise für Speicherlösungen als klare Verkaufstreiber, so Ammon. Insgesamt 16800 Speicher seien im ersten Halbjahr 2017 in Deutschland abgesetzt worden. Diesen Markt teilen sich nach Aussage von EuPD Research zu zwei Dritteln vier Anbieter. Dabei liege die sonnen GmbH mit einem Marktanteil von 23 Prozent vorn. Die berichtet von einem weiteren Wachstum. „Die hohen Verkaufszahlen und die weiterhin stark wachsende Nachfrage im September führen voraussichtlich erstmals zu erheblichen Lieferzeiten“, sagt Philipp Schröder, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei sonnen. Im August habe das Unternehmen erstmals weltweit 1000 Batterien verkauft, 100 Prozent mehr als im Vorjahr.

Einen Marktanteil von je 14 Prozent erreichen laut EuPD Research die Unternehmen E3/DC, LG Chem und SENEC. Solarwatt kommt auf 7 Prozent, Varta sowie Mercedes Benz Energy auf je 5 Prozent. LG Electronics verzeichnet 4 Prozent und SMA sowie Fronius je 3 Prozent. Nach Angaben von C.A.R.M.E.N. sind 29 Unternehmen auf dem deutschen Speichermarkt besonders aktiv. Sie bieten insgesamt rund 340 Systeme an, die C.A.R.M.E.N. in einer Marktübersicht zusammengestellt hat.

Text: Andreas Witt

Foto: sonnen GmbH