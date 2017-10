Interview mit Jochen Hauff (BayWa r.e. / SolarPower Europe): Wir brauchen Vereinfachung

Solarthemen 496. Jochen Hauff ist Vize-Präsident der Organisation SolarPower Europe und arbeitet als Leiter Unternehmensentwicklung, Energiewirtschaft & Politik bei der BayWa r.e. renewable energy GmbH. Dort ist er auch für die Strategieentwicklung zuständig. Von 2000 bis 2014 war er bei der Unternehmensberatung A.T. Kearney tätig, u.a. im Bereich Erneuerbare Energien. Vor dem Hintergrund der europäischen Debatte um das Energiepaket sprach Solarthemen-Redaktuer Andreas Witt mit ihm über die Situation der PV in Europa.

Solarthemen: Wie schätzen Sie die derzeitige Situation auf dem europäischen Photovoltaik-Markt ein?

Jochen Hauff: Die aktuellen Zahlen belegen, dass der Zubau im Solarbereich langsam wieder anzieht. Wir sind aber lange noch nicht bei dem Potenzial, das Europa eigentlich hat. Auf Europa entfallen derzeit unter zehn Prozent des Weltmarktes. Insofern muss und kann es noch erheblich besser werden. Die derzeitige Erholung zeigt sich aber nicht so sehr in großen Zahlen, sondern eher strukturell. Wir sehen eine Verbreiterung des Zuwachses, der in den vergangenen Jahren im Projektgeschäft vor allem von Großbritannien getrieben wurde, während die Märkte in anderen Ländern sehr darnieder lagen. Nun geht die Bedeutung Großbritanniens zurück und andere Länder legen mit einem moderaten Wachstum zu.

Interview: Andreas Witt

Foto: BayWa r.e.