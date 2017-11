SolarPower Europe erwartet mehr Solarjobs in Europa

Solarthemen. Der europäische Photovoltaik-Branchenverband SolarPower Europe erwartet eine Trendumkehr auf dem in den vergangenen Jahren rückläufigen europäischen Photovoltaik-Sektor. Für das Jahr 2021 prognostiziert der Verband in Europa 175000 Vollzeit-Jobs in der europäischen Photovoltaikbranche. Er stützt sich dabei auf die Studie „PV Jobs & Value Added in Europe“ die die Wirtschaftsberatungsgesellschaft Ernst & Young im Auftrag von SolarPower Europe verfasst hat. Für das Jahr 2016 gehen die Autoren von 81000 europäischen Photovoltaik-Jobs aus. Die Wertschöpfung im europäischen PV-Sektor soll 2021 9,5 Milliarden Euro betragen und sich damit gegenüber 2016 (4,6 Mrd.) fast verdoppeln.Würde das europäische Ziel für den Anteil erneuerbarer Energien von derzeit 27 Prozent auf 35 Prozent angehoben, könnten allein dadurch 120000 neue PV-Jobs möglich sein, so die Studie