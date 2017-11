Younicos liefert Redox-Flow-Batterie

Solarthemen. Die Energiemarktbehörde von Singapur hat ein Konsortium um Red Dot Power Pte Ltd und Younicos mit der Lieferung eines Zwei-MWh-Batteriespeichersystems (ESS) beauftragt. Der Berliner Speicherspezialist wird das ESS liefern und für die Systemintegration seine Software zur Verfügung stellen, um den Speicher zu steuern und mit dem Netz von Singapore Power zu verbinden. Das in Berlin-Adlershof ansässige Unternehmen war zwar bislang vor allem mit großen Lithium-Ionen-Batteriespeichern aufgefallen, betreibt aber bereits seit 2008 in seinem Testzentrum auch eine Vanadium-Redox-Flow-Batterie