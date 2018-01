Malus in EEG-Ausschreibungen Wind/PV benachteiligt bestimmte Regionen

Solarthemen+plus. Ob eine Photovoltaik-Großanlage oder ein Windpark bei den ab April 2018 geplanten gemeinsamen EEG-Ausschreibungen für Wind und Photovoltaik einen Zuschlag bekommt, wird von einer Regionalformel abhängen. In 98 der insgesamt 294 Landkreise in Deutschland werden Gebote mit einem Malus von bis zu 0,88 Cent pro Kilowattstunde bewertet. Diese für Wind und PV ver­schie­dene Verteilernetzkomponente (VNK) greift dort, wo schon vergleichsweise viele Anlagen am Netz sind.

Text: Guido Bröer

Fotos: fotolia – Mattoff (l.), Studio FI (r.)