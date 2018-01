Interview mit Volker Quaschning: Koalition muss deutlich zulegen

Solarthemen 499. Prof. Dr. Volker Quaschning ist Professor für Regenerative Energiesysteme an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW Berlin) und spricht sich für einen sehr starken Zubau erneuerbarer Energien aus. Die Solarthemen sprachen mit ihm über das Sondierungspapier einer möglichen schwarz-roten Koalition und dessen Konsequenzen für die Energiewende.

Solarthemen: Die möglicherweise wieder zusammen regierende große Koalition hat die Ergebnisse ihrer Sondierungsgespräche veröffentlicht. Darin erhöht sie das Ziel für den Anteil erneuerbarer Energien auf 65 Prozent im Jahr 2030. Bislang stehen im Erneuerbare-Energien-Gesetz maximal 60 Prozent bis 2035. Wie realistisch ist es, dass dieses neue Ziel erreicht werden kann?

Volker Quaschning: Mit den ebenfalls im Sondierungspapier genannten Zubauzahlen eher nicht. Zur Änderung des EEG gibt es darin keine Aussagen. Sondern es ist nur von zwei Sonderausschreibungen in den Jahren 2019 und 2020 die Rede, die für die Photovoltaik und die Onshore-Windkraft jeweils pro Jahr 2 Gigawatt vorsehen sowie noch etwas mehr, wenn auch unbeziffert, im Bereich Offshore-Windkraft. Damit allein werden wir die 65 Prozent natürlich nicht erreichen. Wir haben ja jetzt einen deutlich reduzierten PV-Zubau von rund 2 Gigawatt im Jahr 2017. Im Windbereich erwarten wir 2019 einen radikalen Einbruch. Man muss beim weiteren Ausbau auch berücksichtigen, dass durch das EEG nach 20 Jahren nun zunehmend PV-Anlagen aus der Vergütung herausfallen werden, was bei der Windenergie schon der Fall ist. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite einen mäßigen Zubau und auf der anderen die Stilllegung bestehender Kapazitäten, die man irgendwie zusätzlich kompensieren müsste. Ich sehe daher weder, wie wir unsere Klimaschutzziele erreichen können, noch, wie das neue 65-Prozent-Ziel bis 2030 greifbar werden soll. Da müsste noch einiges hinterherkommen.

Mit dem, was wir an zusätzlichem Strombedarf etwa für Elektromobilität erwarten können, sprechen wir jetzt fast über eine Verdoppelung der Erneuerbare-Energien-Kapazitäten in gut zehn Jahren. Ist das überhaupt machbar?

Interview: Andreas Witt

Foto: Silke Reents