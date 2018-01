Solarthemen 499.Forscher am Karlsruher Institut für Tech­no­logie (KIT) haben sich an Nanostrukturen des Schmetterlings Gewöhnliche Rose orientiert und konnten so die Licht-Absortionsrate bei Solarzellen um bis zu 200 Prozent steigern.

Loggen Sie sich ein, um als AbonnentIn Alles zu lesen. Hier ist das Login