Interview mit Michael Sladek: Bürgern mehr Freiräume geben

Solarthemen. Michael Sladek gründete zusammen mit seiner Frau Ursula und einigen anderen Schönauer Bürgern 1994 die Elektrizitätswerke Schönau. Er setzt sich – mehrfach ausgezeichnet – für eine bürgernahe Energiewende ein und verfolgt aktiv seit mehr als 30 Jahren die energiepolitischen Entwicklungen. Die Solarthemen sprachen mit ihm über Trends und Hindernisse einer umweltfreundlichen Energieversorgungsstruktur.

Solarthemen: Verbunden mit der Gründung der EWS war ein partizipativer Ansatz. Die Netze sollten in die Hände der Bürger gelangen. Ist das erreicht worden?

Michael Sladek: Der Ansatz von damals ist heute genauso aktuell. Auch im Rahmen neu aufkommender Geschäftsmodelle werden die Verteilnetze als Basis eine starke Rolle spielen. Als wir damals das Stromnetz übernommen haben, war die Verteilung rein unidirektional, also eine Einbahnstraße vom Erzeuger zum Verbraucher. Jetzt kommt die bidirektionale Verteilung in Kombination mit der dezentralen Erzeugung hinzu. Das ist eine große Herausforderung für die Verteilnetzbetreiber. Dabei beobachte ich eine tolle Entwicklung, denn die Partizipation der Bürger sowohl bei Erzeugung und Verteilung nimmt zu. Das hätte ich damals so nicht für möglich gehalten.

Als Sie in Schönau anfingen, war Ihnen die Trennung von Netz und Erzeugung wichtig.

Interview: Andreas Witt