Internet-Beratungsstool zu Batteriespeichern

Das Öko-Institut hat einen Stromspar-Speicherrechner entwickelt, der als digitales Beratungstool für Batteriespeicher dienen soll.

Es kombiniert die Investitionen für den Kauf eines Speichers mit notwendigen Investitionen für Stromsparmaßnahmen im Haushalt.

Berechnungen des Beratungstools zeigen etwa am Beispiel eines Zwei-Personen-Haushalts mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4000 kWh: Wird hier eine neue 6-kW-PV-Anlage mit einem 4-kWh-Batteriespeicher kombiniert, so erreicht der Haushalt in 20 Jahren ein Plus von rund 4000 Euro. Investiert der Haushalt parallel in effizientere Geräte und reduziert seinen Stromverbrauch um 1000 kWh, so verdoppelt sich der wirtschaftliche Vorteil.

Das Excel-basierte Tool wurde vom Öko-Institut gemeinsam mit dem Büro Ö-Quadrat im Rahmen einer Studie zur Bürgerbeteiligung an der Energiewende entwickelt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Text: Andreas Witt