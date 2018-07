Sommeruniversität „German Energiewende“

Solarthemen+plus. „German Energiewende“ für Studierende

Die Hochschule Darmstadt veranstaltet vom 15. Juli bis 11. August mit 30 Studierenden aus Asien, Afrika, Australien und den USA ihre International Summer University unter dem Motto „German Energiewende“. Wissenschaftliche Workshops und bundesweite Exkursionen bieten Einblicke in die Themenfelder „Smarte Gebäude“ sowie „Energiewende“ und „Energieeffizienz“. So reist die Gruppe unter anderem in das Energiedorf Wildpoldsried, zum Wasserkraftwerk Oberstdorf und nach Bamberg, dort geht es um die Quartiersentwicklung von Konversionsflächen. Leiter der Sommeruniversität sind die Professoren Ingo Jeromin und Carsten Zahout-Heil vom Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik.