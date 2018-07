Solarthemen 505. In Tübingen hat der Stadtrat den Grund­­satzbeschluss gefasst, dass in der Kom­mune kein Gebäude mehr ohne Solarstromanlage gebaut werden soll. Auch in anderen Gemein­den wurde und wird nach Wegen gesucht, die Installation von PV- und Solarthermieanlagen möglichst verbindlich vorzuschreiben.

Text: Andreas Witt; Foto: Stadt Tübingen