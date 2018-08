Webcams sollen bei der Ertragsvorhersage helfen

Solarthemen 506. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum­fahrt (DLR) will ein Verfahren entwickeltn, das die im Internet verfügbaren Millionen Ka­meras nutzen soll, um in Echtzeit Wet­ter­da­ten bestimmen und so Strahlungsprog­no­­sen verbessern zu können.private]

Minutengenaue Vorhersagen würden Betreibern von Solarkraftwerken und Stromnetzen helfen können, diese vorausschauend zu regeln, so die DLR-Forscher. Wettersatelliten seien für genaue Kürzestfrist-Prognosen jedoch nicht immer geeignet. Schnee und Wolken beispielsweise könnten aus dem Weltall nahezu gleich aussehen. An solchen Stellen möchte ein DLR-Forscherteam um Pascal Kuhn die Satellitendaten mit zusätzlichen Informationen flankieren. „Das Internet hält einen wahren Datenschatz für die Meteorologie bereit.“ so Kuhn. [/private]

Text: Andreas Witt