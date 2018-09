Solarthemen 507. Die Upside Invest GmbH & Co. KG hat in Langenreichenbach in der Nähe von Leipzig einen Blei-Carbon Speicher mit einer Kapa­zität von 25 MWh in Betrieb genommen.

Loggen Sie sich ein, um als AbonnentIn Alles zu lesen. Hier ist das Login

Foto: SMA