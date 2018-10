Klimaschutz in die Verfassungen?

Solarthemen 508. Bündnis 90/Die Grünen haben einen Antrag in den Bundestag eingebracht, um den Klimaschutz im Grundgesetz zu verankern. Parallel soll ein Bürgerbegehren in Bayern dafür sor­gen, den Klimaschutz in die Landesverfas­sung aufzunehmen.