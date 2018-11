Altmaier plant 20-Prozent-Degression für PV

Solarthemen+plus. Morgen will das Bundeskabinett über den Entwurf des so genannten „Energiesammelgesetzes“ entscheiden. Überraschend machtedazu Peter Altmaiers Wirtschaftsministerium in einem Referentenentwurf, der Ende vergangener Woche bekannt wurde, Vorschläge zur weiteren Beschränkung der Photovoltaik-Vergütungen. Der Entwurf geht damit weit über die geplanten Änderungen hinaus, über welche die Fraktionsspitzen der Koalition zuvor einen Kompromiss erzielt hatten.

Text: Guido Bröer

Foto: Heidelberger Energiegenossenschaft eG