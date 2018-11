Solarthemen+plus. Am gestrigen Mittwoch hat der Wirtschaftsausschuss des Bundestages mit den Stimmen der Regierungskoalition Änderungen am eigenen Gesetzentwurf be­schlos­sen, der eine etwas geringere Absenkung der Vergütung für Solarstromanlagen an und auf baulichen Anlagen bringt. Der 52-Gigawatt-Deckel bei der Photo­vol­taik wird – zumindest nach dieser ersten EEG-Novelle – weiterhin Bestand haben.

Text: Andreas Witt