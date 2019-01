Solarthemen+plus. Professor Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) errechnet in der jüngsten Version seiner „Energy Charts“ nicht nur einen Rekordanteil von 40,4 Prozent erneuerbarer Energien am deutschen Nettostromverbrauch 2018. Er zeigt unter ande­rem auch, dass aufgrund des schleppenden Ausbaus der Photovoltaik in den letzten Jahren inzwischen „Solarstrommangel“ herrscht.

Text: Guido Bröer, Grafik: Bruno Burger, Fraunhofer ISE