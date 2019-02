Solarthemen 511. Der Neckarsulmer Wechselrichterhersteller KACO new energy GmbH hat seine Tochtergesellschaft in Südkorea, KACO new energy Inc., verkauft und zieht sich damit aus dem Markt der Zentralwechselrichter zurück.

