Windkraftausbau in Deutschland 2018 mehr als halbiert

Solarthemen+plus Nach dem Rekordausbau von 2017 mit 5333 MW brutto an Land ist 2018 in Deutschland nur noch eine Windkraftleistung von 2402 MW neu in Betrieb gegangen – ein Minus von rund 55 Prozent. Damit ist die Branche auf das Ni­veau des Jahres 2012 zurückgefallen.

Text: Ralf Köpke