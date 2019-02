Solarthemen 512. Nach dem Solarthemen-Bericht über drohen­de Schneelastschäden an PV-Modulen nach der diesjäh­ri­gen Schneekatastrophe im Alpenraum (vgl. Solarthemen 511) erreichten uns mehrere Hinweise, wie sich in gefähr­de­ten Gebieten Schäden durch Schneelasten, die auch in unzureichenden Prüfnormen ihre Ursache haben können, vermeiden lassen.

Foto 1: SPF

Foto 2: Marzari Technik GmbH