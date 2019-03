Solarthemen 513. Am vergangenen Freitag wurde in der kleinen Ortschaft Moosach südöstlich von München die Dorfheizzentrale eingeweiht, in der sich 1067 Quadratmeter an Solarkollektoren und drei Holzhackschnitzel-Kessel ergänzen.

