Studiengang für Energiemanager

Solarthemen 513. Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL) hat einen Studiengang für künftige Energie-Manager geschaffen. Im Bachelor-Studiengang „Energiemanagement und industrielle Klimaschutztechnologie“ erlernen die Studierenden das Handwerkszeug, um in Betrieben, Gebäudekomplexen oder bei Stadtwerken dafür zu sorgen, dass Energie gespart wird. Ziel des Studiums ist ein fundiertes technisches Wissen in den Bereichen Elektrotechnik, Mechatronik, Bau- und Energietechnik, aber auch Know-how in Wirtschaft und Management.