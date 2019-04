Solarthemen+plus. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat gestern in einem weitreichenden Urteil festgestellt, dass das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in der Fassung des Jahres 2012 keine staatliche Subvention im Sinne der europäischen Beihilferichtlinie war.



Text: Guido Bröer

Foto: EuGH