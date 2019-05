Bosch will ab 2020 CO2-neutral wirtschaften

Solarthemen 515. „Wir sind das erste große Industrieunternehmen, das das ehrgeizige Ziel der CO2-Neutralstellung in nur gut einem Jahr realisiert“, sagte Bosch-Chef Volkmar Denner bei der Bilanzpressekonferenz. Alle 400 Bosch-Standorte rund um den Globus würden von 2020 an klimaneutral sein, kündigte Denner an. Dazu setzt das Unternehmen auf Energieeffizienz, regenerative Energien, den Zukauf von Ökostrom und die Kompensation für unvermeidbaren CO2-Ausstoß. 3 Millionen Tonnen CO2 sollen auf diese Weise bis 2020 neutralisiert werden.