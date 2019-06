EU-Rechnungshof übt Kritik an Deutschland

Solarthemen 516. Der Europäische Rechnungshof hat sich in einem Gutachten mit dem Ausbau erneuer­ba­rer Energien in Europa befasst. Dabei benennt er als spezielles Problem zu restriktive Planungsvorgaben und nennt als Beispiel die 10-H-Regelung in Bayern.

Text: Andreas Witt