Zwei neue Solarthermieanlagen der Stadtwerke Erfurt speisen in das Fernwärmenetz ein.

Solarthemen 516. Nach einigen Jahren, in denen die Solarthermie für öffentliche Fern­wärmenetze dem Exotenstadi­um entwuchs und zum Hoffnungsträger avancierte, kommt in Deutschland jetzt langsam Schwung in die Sache. Die Kollektorfelder werden größer und die Branche veröffent­licht erstmals einen Markt­status­be­richt.

Text: Guido Bröer

Foto: Steve Bauerschmidt, Stadtwerke Erfurt