Interview mit Jan Beermann: Konflikte frühzeitig lösen

Solarthemen 520. Der promovierte Politikwissenschaftler und ausgebildete Mediator Dr. Jan Beermann arbeitet als Konfliktberater im Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) in Berlin. Zuvor war er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungszentrum für Umweltpolitik der Freien Universität Berlin tätig. Er ist seit über zehn Jahren in den Themenfeldern des Naturschutzes und der erneuerbaren Energien aktiv.

Solarthemen: Seit dem Jahr 2016 gibt es das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende. Wie häufig werden Sie bei Konfliktfällen im Bereich erneuerbarer Energien hinzugezogen?

Jan Beermann: Wir haben mittlerweile mehr als 50 Erneuerbare-Energien-Projekte im gesamten Bundesgebiet in Konfliktfällen beraten. Das sind zum großen Teil Windenergie-Vorhaben, aber auch Freiflächen-Photovoltaik-, Wasserkraft-, Bioenergie-, Erdwärme- und Netzausbau-Projekte. Generell kann man feststellen, dass die Häufigkeit und Intensität von Konflikten zwischen Naturschutz und Energiewendevorhaben in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Die Aufgabe des KNE ist es, in diesen Fällen Debatten vor Ort zu versachlichen und zwischen den Unternehmen, Natur­schutz­verbänden, Kommunen und Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln.

Solarthemen: Aber eigentlich sollte doch diese Kommunikation im Rahmen einer guten Planung stattfinden. Dies ist auch gesetzlich in den Planungsverfahren vorgesehen. Warum braucht man dann noch das Kompetenzzentrum?

